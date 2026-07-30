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Telegram-oprichter noemt aanklachten gevolg van weigeren censuur

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 20:55
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MOSKOU (ANP) - Telegram-oprichter Pavel Doerov noemt de keuze van het Kremlin om hem aan te merken als terrorist een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd Doerov in Rusland aangeklaagd om het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage, en werd er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.
Donderdag werd hij door de Russische financiële inlichtingendienst ook nog op een lijst met terroristen en extremisten gezet. Die termen worden in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. Zo werd onder anderen oppositiepoliticus Aleksej Navalny door het Kremlin aangemerkt als terrorist en "buitenlandse agent".
De versleutelde berichtendienst Telegram wordt in Rusland en Oekraïne veel gebruikt, onder meer voor militaire doeleinden. Doerov wordt onder andere verweten op die manier agressie tegen de Russische staat te faciliteren.
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