Theater in bezet Marioepol heropend na verwoestend bombardement

MARIOEPOL (ANP/AFP) - De autoriteiten in het bezette Oekraïense Marioepol hebben een theater heropend dat in 2022 na een verwoestend bombardement symbool werd van de Russische omsingeling van de stad. Marioepol werd aan het begin van de Russische inval na een belegering van drie maanden ingenomen.

Rusland probeert de stad in Donetsk snel te herbouwen na de verwoestende gevechten. Het probeert van Marioepol een symbool van welvaart te maken in de delen van Oekraïne die het controleert. Zondag vond in het herbouwde theater een speciale ceremonie plaats met een optreden van artiesten uit Marioepol en de Russische stad Sint-Petersburg.

De omsingeling van Marioepol heeft volgens de Oekraïense autoriteiten 22.000 mensen het leven gekost, volgens Human Rights Watch waren het er zo'n 8000. Honderden mensen zochten vanwege het geweld hun toevlucht in het theater. Het is niet duidelijk hoeveel doden daar zijn gevallen door het bombardement op het pand op 16 maart 2022. Cijfers lopen uiteen van twaalf tot zeshonderd.