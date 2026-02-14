Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

De minst voorkomende bloedgroep in Nederland is AB-negatief. Slechts 0,5% van de Nederlanders heeft deze bloedgroep.

In België is de minst voorkomende bloedgroep AB-positief, met 1% van de bevolking.

De meest voorkomende bloedgroep in Nederland is 0-positief (38,2%).

In België zijn de bloedgroepen O+ (38%) en A+ (34%) het vaakst voorkomend.

De zeldzaamheid van een bloedgroep hangt af van de frequentie van de A-, B- en RhD-genen in de populatie.

Factoren die de zeldzaamheid van een bloedgroep beïnvloeden:

Genetische afkomst: De frequentie van bloedgroepen varieert per etnische groep.

Geografische locatie: Bepaalde bloedgroepen zijn zeldzamer in bepaalde gebieden.

Rhesusfactor: Bloedgroepen met de RhD-negatieve factor zijn over het algemeen zeldzamer.





Belang van bloeddonatie:

Mensen met zeldzame bloedgroepen, zoals AB-negatief, zijn van vitaal belang voor bloeddonatie.