Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

De minst voorkomende bloedgroep in Nederland
is AB-negatief. Slechts 0,5% van de Nederlanders heeft deze bloedgroep.
In België
is de minst voorkomende bloedgroep AB-positief, met 1% van de bevolking.
De meest voorkomende bloedgroep in Nederland is 0-positief (38,2%).
In België zijn de bloedgroepen O+ (38%) en A+ (34%) het vaakst voorkomend.
De zeldzaamheid van een bloedgroep hangt af van de frequentie van de A-, B- en RhD-genen in de populatie.
Factoren die de zeldzaamheid van een bloedgroep beïnvloeden:
- Genetische afkomst: De frequentie van bloedgroepen varieert per etnische groep.
- Geografische locatie: Bepaalde bloedgroepen zijn zeldzamer in bepaalde gebieden.
- Rhesusfactor: Bloedgroepen met de RhD-negatieve factor zijn over het algemeen zeldzamer.
Belang van bloeddonatie:
Mensen met zeldzame bloedgroepen, zoals AB-negatief, zijn van vitaal belang voor bloeddonatie.
Door bloed
te doneren, kunnen ze anderen met dezelfde bloedgroep helpen die een transfusie nodig hebben.