Theateractrice Sigrid Koetse (89) overleden

LAREN (ANP) - Actrice Sigrid Koetse is overleden. Dat heeft haar familie maandag laten weten aan het ANP. Koetse overleed zondag op 89-jarige leeftijd in het Rosa Spier Huis in Laren.

De in Haarlem geboren Koetse volgde in de jaren vijftig de Toneelschool in Amsterdam, waaraan zij in 1955 afstudeerde. Ze speelde daarna jarenlang bij bekende gezelschappen als de Nederlandse Comedie, Toneelgroep Theater en Toneelgroep Amsterdam. Bij dat laatste gezelschap speelde zij tot aan haar pensioen.

In 1988 ontving Koetse de Theo d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, voor haar rol in het stuk Bakeliet van Toneelgroep Amsterdam. In 1996 werd ze vanwege haar 40-jarige carrière in het Nederlandse toneel onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koetse was naast haar werk in de theaters, ook regelmatig te zien in films en op televisie. In 1960 speelde ze met Ramses Shaffy in de tv-film De hond van de tuinman. Ook had ze rollen in De Fabriek, De Appelgaard en Bergen Binnen. In 2005 had ze een gastrol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Koetse was getrouwd met acteur en regisseur Jan Retèl. Hij overleed in 1984.