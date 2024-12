Tien jaar celstraf voor zeer dodelijke brand op Iraakse bruiloft

BAGDAD (ANP/AFP) - Een Iraakse rechtbank heeft de eigenaar van een feestzaal tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijke brand in september vorig jaar. Toen kwamen tijdens een bruiloft 134 mensen om het leven. Er vielen ook zeker 150 gewonden.

Het feest in Hamdaniya in de noordelijke provincie Nineve mondde uit in een drama toen vuurwerk werd afgestoken en decoratie aan het plafond vlam vatte. Er ontstond mede door brandbare bouwmaterialen een grote brand, aldus de autoriteiten. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van "grove nalatigheid" en een gebrek aan veiligheidsmaatregelen.

Het was veel drukker in de feestzaal dan toegestaan. De maximale capaciteit lag op vierhonderd gasten, maar op de dag van de bruiloft waren negenhonderd feestgangers in de zaal. Zij raakten in paniek toen de eigenaar de elektriciteit uitschakelde, omdat hij de brand aanzag voor kortsluiting. Veel gasten zaten vast in de feestzaal. Diverse media berichtten destijds dat de bruid en bruidegom de brand hadden overleefd.

In Irak komen vaak ongelukken voor door slechte naleving van veiligheidsvoorschriften, vooral in de bouw- en transportsector.