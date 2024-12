De schokkende gevolgen van vapen: “Hij hoestte veel bloed op, we moesten acuut handelen”

Een 16-jarige jongen werd middenin de nacht met loeiende sirenes afgevoerd naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Hij hoestte bloed op, voelde zich benauwd en bleek een ernstige longbloeding te hebben. "Dit was foute boel, we moesten acuut handelen", vertelt kinderlongarts Sophie Cohen aan RTL Nieuws.

De tiener werd rond één uur 's nachts binnengebracht vanuit een kleiner ziekenhuis waar ze hem niet verder konden helpen. Hij was nauwelijks nog aanspreekbaar door de ademnood en bleef maar bloed ophoesten. Cohen legt uit: "Dat zien we bijna nooit bij jonge mensen. Als we dat al tegenkomen, denken we meteen aan hele ernstige aandoeningen zoals taaislijmziekte, tuberculose of zelfs longkanker."

Verder kerngezond

Onderzoekers in het ziekenhuis zetten alle zeilen bij om de oorzaak van de bloeding te achterhalen. Wat opviel, was dat de jongen verder kerngezond was. Geen eerdere ziekenhuisopnames, geen medicijnen, niets. De eerste resultaten wezen uit dat het bloed niet uit zijn maag of darmen kwam, maar rechtstreeks uit zijn longen.

"Na onderzoek kwamen we er snel achter dat de bloeding niet vanuit de maag of darmen kwam. Uiteindelijk zagen we op de longfoto een fors afwijkende scan waar we heel erg van schrokken. Zijn long zat vol met bloed."

Voor de jongen zelf moet het een nachtmerrie zijn geweest. Opeens lag hij midden in de nacht in een ziekenhuisbed, omringd door machines en monitoren. Cohen schetst hoe angstaanjagend zo’n situatie kan zijn: "Je longen zijn organen die zuurstof opnemen. Als je daarin gaat bloeden, lukt dat opeens niet meer. Dan voelt het alsof je stikt en dat is ontzettend eng."

Op zoek naar de oorzaak

De artsen stonden voor een raadsel. Wat veroorzaakte deze ernstige bloeding? Infecties, auto-immuunziekten, aangeboren afwijkingen of problemen met zijn hart werden allemaal onderzocht. Maar ondanks alle tests en behandelingen bleef de oorzaak onbekend. Na zijn eerste herstel mocht de jongen naar huis, maar al snel ging het opnieuw mis. Hij begon weer bloed op te hoesten en moest terug naar het ziekenhuis.

"Toen hebben we gezegd: we gaan alles op alles zetten om erachter te komen wat hij heeft. Dat is moeilijk, kostbaar, maar we vonden het heel belangrijk."

De vape als verdachte nummer één

Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met de jongen en zijn familie kwam iets nieuws naar voren: hij vapete sinds een paar maanden. "Hij vertelde dat hij zijn vapes van vrienden kocht, en geen idee had wat erin zat."

Hoewel er geen test bestaat om direct vast te stellen dat vapen deze ernstige klachten veroorzaakt, wees alles in die richting, zegt Cohen. "Je kunt geen biopt van de longen nemen en daarna zien hoeveel vape-damp daar in zit. Maar dit was een gezonde, sterke jongen die een normaal leven leidde en uit het niets zo ziek werd. Dat hoort niet. En als je dan echt álles test en alleen vapen overblijft, dan kan ik niet anders concluderen dan dat dit de oorzaak van zijn longbloeding was. Ook bleek uit studies van internationale collega's dat longbloedingen voorkomen bij jonge mensen die vapen."

Waarschuwing van doktoren

Cohen meldde de casus bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De jongen is niet de enige: afgelopen jaar kwamen er 14 vergelijkbare meldingen binnen.

Bron: RTL