Tienduizenden mensen naar Deventer voor 19e-eeuws Dickens Festijn

DEVENTER (ANP) - Liefhebbers van Oliver Twist, Scrooge, Victoriaanse kantoorklerken en kerstkoortjes trekken dit weekend naar Deventer voor het jaarlijkse Dickens Festijn.

Het evenement in het historische Bergkwartier in de Hanzestad trekt jaarlijks naar schatting 125.000 bezoekers. Die komen in de wijk honderden acteurs tegen in historische kostuums die zo uit de boeken van Charles Dickens lijken te zijn gelopen. Overal hangen lichtjes en er staan grote kerstbomen.

Het festival is zo populair dat de organisatie de menigte door de wijk moet leiden vanaf één enkele toegang bij de Walstraat. Daar komen de bezoekers eerst in een wachtrij, waarin ze tot 2,5 uur geduld moeten hebben. Vorig jaar was er sprake van piekdrukte, waardoor de wachtrij een uur moest worden gesloten.

De NS zet voor de 32e editie van het Dickens Festijn langere treinen in. Ook op het station kunnen de reizigers al kennismaken met de negentiende-eeuwse sfeer, met het geluid van een midwinterhoorn en verschillende koren.