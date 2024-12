Trump wil uitleg van regering VS over mysterieuze drones

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Amerikaanse regering niet open is over de mysterieuze drones die burgers in de staat New Jersey hebben waargenomen. Hij vindt dat de regering meer informatie over de incidenten moet geven.

"Kan dit echt gebeuren zonder medeweten van onze regering", schreef Trump vrijdag in een post op Truth Social. "Ik denk het niet! Laat het publiek het weten, en nu. Anders schiet je ze neer!"

Autoriteiten in New Jersey en recent ook in New York hebben de afgelopen weken berichten van bewoners ontvangen die zeggen drones te hebben gezien die over belangrijke infrastructuur zweven, zoals waterreservoirs, elektriciteitsleidingen, treinstations, politiebureaus en militaire installaties.

Volgens het Witte Huis en het Pentagon is er geen veiligheidsrisico. "Het lijkt erop dat veel van de gerapporteerde waarnemingen feitelijk bemande vliegtuigen zijn die legaal worden gebruikt", zei veiligheidsadviseur van het Witte Huis John Kirby tijdens een briefing.