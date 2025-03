Tientallen klimaatactivisten aangehouden bij protest op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn aangehouden op Schiphol, omdat zij niet op de daarvoor toegewezen plek demonstreerden. XR is zaterdag op de luchthaven om actie te voeren tegen het Flying Blue programma van KLM.

De actievoerders mogen op het Jan Dellaertplein protesteren, maar verplaatsten zich naar Vertrekhal 2. Dat is niet toegestaan en daarom werden tot dusver 38 mensen aangehouden, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn per bus verplaatst van de luchthaven naar een onbekende plek. De klimaatactie is nog bezig op Schiphol.