Tientallen tips over serie-aanrander bij politie Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft tientallen tips binnengekregen over een serie-aanrander, die de afgelopen tijd actief is geweest in het centrum van de stad en in Rotterdam-Noord. De politie deelde donderdag beelden van de verdachte waarop hij duidelijk in beeld is.

De politiewoordvoerder kan nog niet zeggen of er bruikbare informatie tussen zit. "De tips worden nu nagetrokken." Tot nu toe hebben zes vrouwen melding gedaan van aanranding. Drie van hen hebben daarnaast ook aangifte gedaan. Het vermoeden is dat de aanrandingen allemaal door hem zijn gepleegd. Op de gedeelde beelden is te zien dat de man, met een geschatte leeftijd tussen 25 en 40 jaar, donker haar, een snor en baard heeft en zich verplaatst op de fiets.

"Tips zijn nog altijd welkom", aldus de zegsman van de politie. Vrouwen in Rotterdam zijn eerder al gewaarschuwd extra alert te zijn, omdat in alle zes gevallen een vrouw het slachtoffer was.