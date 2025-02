Timmermans wil 'als zuinig land' grotere EU-begroting

BRUSSEL (ANP) - Fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans vindt dat de EU-begroting "in deze moeilijke tijden" moet worden uitgebreid. "Als zuinig land ben ik bereid om dat te doen", zei Timmermans woensdag in Brussel. Met dat extra geld moet de Europese Unie investeren in betaalbare energie en in betaalbare huisvesting, vindt hij.

Timmermans zei dat na afloop van de fractievergadering van de sociaaldemocraten van het Europees Parlement. Daar maken de PvdA'ers deel van uit. De Europarlementariërs van GroenLinks zitten in de groene fractie.

De enige manier om lagere energieprijzen te bereiken is een snellere overgang naar hernieuwbare energiebronnen, zei Timmermans. "Dat is de enige goedkope energie die Europa tot zijn beschikking heeft."