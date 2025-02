Staat mocht onderzoek doen naar Arib na meldingen wangedrag

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer en de hoogste ambtenaar mochten wel degelijk het onderzoek instellen naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib, nadat er meldingen waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van haar. Dat oordeelt de rechter in een zogenoemde bodemprocedure. Arib had de zaak aangespannen omdat het onderzoek in haar ogen onrechtmatig was.

De rechtbank oordeelt niet of de beschuldigingen tegen Arib waar zijn. Daarvoor zou een andere procedure nodig zijn.