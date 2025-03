Toestand paus verbetert nog steeds geleidelijk

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De gezondheidstoestand van paus Franciscus verbetert nog steeds geleidelijk. Dat meldt het Vaticaan in een nieuwe update over zijn gezondheid. Volgens het Vaticaan heeft de paus nog wel verschillende behandelingen nodig in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij ruim een maand geleden werd opgenomen.

Na een kritieke periode met verschillende ademhalingscrises, is de gezondheid van de 88-jarige kerkvorst inmiddels al enige tijd stabiel. Toch moet hij nog wel langer in het ziekenhuis blijven, benadrukte het Vaticaan zaterdag. De paus krijgt onder meer nog motorische therapie en ademhalingsfysiotherapie. "Deze therapieën laten op dit moment verdere, geleidelijke verbeteringen zien", stond in een verklaring.