Tot zes maanden cel voor onlusten rond Ajax - Maccabi Tel Aviv

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag straffen opgelegd tot zes maanden cel aan vijf verdachten die betrokken waren bij de rellen in de hoofdstad op 7 en 8 november, rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. In drie zaken ging het om onder meer het plegen van openlijk geweld, in twee om het delen van informatie in een groepsapp die bijdroeg aan het geweld.

Het was zowel in de buurt van de Johan Cruyff ArenA als in de binnenstad onrustig. Na de wedstrijd was het centrum van Amsterdam het toneel van tal van geweldsincidenten, waarbij Maccabi-supporters het doelwit waren. De beelden ervan gingen de wereld over. In Amsterdam zou sprake zijn geweest van een 'Jodenjacht', wat leidde tot een golf van woede en verontwaardiging.