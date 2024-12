Vier op de tien supermarkten open tijdens eerste kerstdag

DEN HAAG (ANP) - Mensen die op eerste kerstdag nog een boodschap moeten doen, kunnen terecht bij 42 procent van de supermarkten. Op tweede kerstdag kan dit zelfs bij 89 procent. Dat aandeel is vergelijkbaar met eerdere jaren, blijkt uit gegevens die het ANP heeft ontvangen van Openingstijden.nl.

De site verzamelde geautomatiseerd de openingstijden van 3902 supermarktvestigingen van alle bekende ketens in Nederland. In bijna zeven op de tien gemeenten is op eerste kerstdag ten minste één supermarkt open. Op tweede kerstdag is dit in bijna alle gemeenten zo. Wel loopt het deel van de supers dat open is per gemeente uiteen. In de gemeenten Enschede, Nijmegen, Amersfoort en Emmen is slechts 3 procent van de supermarkten woensdag geopend. In negen gemeenten, waaronder Zandvoort en Barendrecht, zijn alle supers geopend. Op tweede kerstdag zijn de verschillen kleiner.

In acht gemeenten, waaronder Borsele, Staphorst en Neder-Betuwe, zijn op zowel eerste als tweede kerstdag alle supermarkten gesloten.

Openingstijden.nl houdt sinds 2013 bij welke supermarkten open zijn tijdens de feestdagen. In dat jaar was slechts 3 procent van de supermarkten open op eerste kerstdag. Tot en met 2021 steeg het aantal geopende supers ieder jaar. De laatste jaren blijft dit aantal nagenoeg gelijk. In deze berekeningen zijn de supermarkten van deze ketens meegenomen: Albert Heijn, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, Nettorama, Plus, Poiesz en Vomar.