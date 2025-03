Trilling in aardkorst gemeten in Valkenburg rond instorting toren

DE BILT (ANP) - Een seismometer bij het Zuid-Limburgse Valkenburg heeft om 05.31 uur "een signaal" laten zien, meldt het KNMI. Dat betekent dat er rond dat tijdstip een trilling in de aardkorst is gemeten, legt een woordvoerder uit.

Volgens het weerinstituut zijn ook op andere seismologische stations in de omgeving van Valkenburg trillingen geregistreerd. Die bij Valkenburg was het duidelijkst. De signalen hebben volgens het KNMI mogelijk te maken met de instorting van de Wilhelminatoren in de Zuid-Limburgse plaats.