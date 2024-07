Trump feliciteert Farage, maar niet Starmer

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft Nigel Farage gefeliciteerd met de uitslag van de Britse verkiezingen. De presidentskandidaat doet dat in een bericht op zijn eigen platform The Truth Social. Daarin benoemt hij de nieuwe premier Keir Starmer van Labour, de grote winnaar van de verkiezingen, niet.

"Felicitaties aan Nigel Farage met zijn grote winst van een parlementszetel te midden van het verkiezingssucces van Reform UK. Nigel is een man die echt van zijn land houdt", aldus Trump. Farage is donderdag bij zijn achtste poging erin geslaagd een parlementszetel voor zichzelf te behalen. Hij kreeg in zijn kiesdistrict 46,2 procent van de stemmen. Zijn partij Reform UK heeft in totaal 5 van de 650 zetels gekregen.

Farage is al jaren een bondgenoot van Trump, die ooit zei dat de Brit het goed zou doen als Britse ambassadeur in Washington. De voormalige Europarlementariër was een van de drijvende krachten achter de Brexit. Hij kondigde vorige maand onverwachts aan toch mee te doen aan de parlementsverkiezingen. Zijn campagne draaide vooral om het terugdringen van immigratie.