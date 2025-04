Trump neemt afscheid bij kist van paus

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania hebben zaterdag afscheid genomen bij de kist van paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Ze arriveerden vrijdagavond in Italië.

Op de gastenlijst staan vele geestelijken en delegaties uit meer dan 160 landen. Trumps voorganger Joe Biden en diens vrouw Jill zijn er ook, maar behoren niet tot de officiële delegatie van de Verenigde Staten.

Het is erg druk op het plein voor de kerk. Volgens de politie hebben meer dan 140.000 mensen zich op het Sint-Pietersplein verzameld. De mis begint om 10.00 uur en duurt ongeveer negentig minuten.