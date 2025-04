Uitvaartmis voor paus Franciscus begonnen

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De uitvaartmis voor paus Franciscus is begonnen op het Sint-Pietersplein, nadat de kist uit de Sint-Pieterskerk naar het plein was gedragen. Voorganger van de dienst is de Italiaanse kardinaal Giovanni Battista Re. Onder de aanwezigen zijn circa duizend geestelijken en talrijke regeringsleiders en staatshoofden. De mis duurt naar verwachting anderhalf uur.

De kist van hout en zink staat voor de Sint-Pietersbasiliek voor een geïmproviseerd altaar. Aan een zijde zijn de geestelijken verzameld, aan de andere kant de gasten uit circa 160 landen. Zij zijn gerangschikt op alfabetische volgorde.

De begin deze week op 88-jarige leeftijd overleden paus wordt na de dienst overgebracht naar de basiliek Santa Maria Maggiore, circa 3,5 kilometer oostelijker in het centrum van Rome. Hij wordt daar in besloten kring begraven. Het was zijn wens in deze kerk, die uit de vijfde eeuw stamt, te worden bijgezet.