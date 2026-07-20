Trump: Netanyahu wordt niet opgepakt in de VS

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump benadrukt op zijn Truth Social dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet zal worden opgepakt tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. Hiermee verwijst hij naar uitspraken van de burgemeester van New York, Zohran Mamdani. Die zei afgelopen weekend juist te kijken of het mogelijk is Netanyahu te arresteren.

In september vindt de Algemene Vergadering van de VN plaats, waarbij wereldleiders samenkomen in New York. "Ik vind dat premier Netanyahu in Den Haag thuishoort", zei Mamdani tegen The New York Times. Hij doelt op het Internationaal Strafhof, dat een arrestatiebevel heeft lopen tegen de Israëlische premier vanwege oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook.

Trump schrijft dat Netanyahu juist vecht tegen Iran. "De enigen die gearresteerd zouden moeten worden, zijn degenen die Iran in deze ongekende spiraal van dood en verderf hebben gestort", benadrukt hij.