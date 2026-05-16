Universiteit Leiden geeft eeuwenoude platen terug aan India

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 10:07
DEN HAAG (ANP) - De Universiteit Leiden geeft twee eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. De Indiase premier Narendra Modi krijgt de 'Chola-platen' deze zaterdag ook te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, meldt de universiteit.
Op de platen staan afspraken over het recht van een boeddhistisch heiligdom en kloosters in het Indiase Nagapattinam om inkomsten van dorpen te innen. De ringen die de platen bij elkaar houden, hebben zegels van vorsten die regeerden in de elfde en twaalfde eeuw.
India heeft bijna drie jaar geleden gevraagd om de twee ringen met platen terug te krijgen. Uit onderzoek bleek vervolgens dat ze waarschijnlijk zijn opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in Nagapattinam. De Commissie Koloniale Collecties zag geen aanwijzingen dat de eigenaren toestemming hebben gegeven om de voorwerpen naar Nederland te halen, en raadde de universiteit aan om ze terug te geven.
