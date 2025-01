Trump sluit militaire druk op Panama en Groenland niet uit

PALM BEACH (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump sluit militaire of economische druk niet uit om het Panamakanaal of Groenland in handen te krijgen. "Daar kan ik geen garanties over afgeven", reageerde Trump op een vraag. "We hebben ze nodig voor onze economische veiligheid. Het Panamakanaal is gebouwd voor onze strijdkrachten."

Trump claimde dat het Panamakanaal, een cruciale waterweg, wordt gerund door China. "We hebben het Panamakanaal aan Panama gegeven. Niet aan China", zei hij tijdens een persconferentie. "Ze hebben die gift misbruikt." Hij zei dat het kanaal nooit aan Panama overgedragen had mogen worden. "Dat is in mijn ogen de reden dat Jimmy Carter de verkiezingen verloor. Meer nog dan de gijzelaars."