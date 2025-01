Rechter blokkeert publicatie rapport geheime documenten Trump

MIAMI (ANP/RTR) - Een rapport over de rechtszaak tegen aanstaand Amerikaans president Donald Trump over het achterhouden van geheime documenten mag voorlopig niet worden gepubliceerd. De rechter in Florida besloot dat de bevindingen van het onderzoek nog niet openbaar gemaakt mogen worden.

Trump werd vervolgd omdat hij bij zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 allerlei documenten had meegenomen naar zijn landgoed in Mar-a-Lago. Afgelopen zomer heeft de rechter die hele zaak al verworpen omdat de speciale aanklager, Jack Smith, volgens haar op een onrechtmatige manier was benoemd.

De aanklagers wilden mogelijk wel het resultaat van het onderzoek naar buiten brengen, maar dat mag voorlopig niet. De rechter wil dat er in elk geval wordt gewacht tot een andere rechter zich heeft uitgesproken over een beroep van anderen die ook terechtstonden in deze zaak.

Trump noemde de beslissing van de rechter "geweldig nieuws". Hij herhaalde zijn beweringen dat het een politiek proces was. "Het was een nepzaak tegen een politieke tegenstander."