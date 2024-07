Trump vraagt zich in interview af hoe aanslagpleger op dak kwam

GRAND RAPIDS (ANP) - Oud-president Donald Trump is voor de aanslag vorige week niet gewaarschuwd dat er een veiligheidsprobleem was bij zijn campagnebijeenkomst in Pennsylvania. In een interview met Fox News had Trump het zaterdagavond over een fout, maar was hij niet specifiek over wie er volgens hem dan de mist in is gegaan.

"Niemand had het erover, niemand zei dat er een probleem was. Ik had anders 15 minuten gewacht. Ze hadden kunnen zeggen: laten we nog 15 minuten wachten, of 20 of 5. Niemand zei iets. Ik denk dat dat een fout was", aldus de president, die bij de aanslag gewond raakte aan zijn oor.

Trump zei na de aanslag op zijn leven wel nog met vragen te zitten. "Hoe is iemand op dat dak gekomen? En waarom is daar geen melding van gemaakt?"