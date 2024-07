Wie haalde de cocaïne uit Coca Cola?

Coca-Cola bevatte oorspronkelijk echte cocaïne. Toen apotheker dr. John Stith Pemberton Coca-Cola in 1885 uitvond, gebruikte hij cocaïne als een van de hoofdingrediënten. Dit kwam van een extract van de coca-bladeren, wat de "Coca" in de naam verklaart. Cocaïne was destijds legaal en werd veel gebruikt in medicinale producten. Het drankje bevatte circa 9 mg per glas . Ter vergelijking: een lijntje cocaïne bevat meestal zo’n 50 mg.