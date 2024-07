Turkije kondigt einde aan van strijd tegen Koerden in Noord-Irak

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - Turkije beëindigt op korte termijn zijn militaire operaties in het noorden van Irak tegen de Koerdische verzetsbeweging PKK. Volgens president Recep Tayyip Erdogan is de PKK niet meer in staat om vanuit Irak aanvallen uit te voeren op Turks grondgebied. Hij zei dit zaterdag tijdens een afstudeerplechtigheid op de militaire universiteit in Istanbul.

De huidige militaire operatie begon in 2022, toen Turkse grondtroepen Noord-Irak binnentrokken. Maar Turkije valt al sinds de jaren tachtig geregeld doelen aan van de PKK in het gebied. In die tijd vochten het Turkse leger en de Koerdische strijders ook een bloedige oorlog uit op Turks grondgebied.

De PKK wil een onafhankelijke Koerdische staat, die deels op Turks grondgebied moet komen. Ankara beschouwt, net als de Verenigde Staten en de Europese Unie, de PKK als een terroristische organisatie.