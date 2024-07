Ploegleider Vingegaard accepteert tijdverlies op sterke Pogacar

SAINT-LARY-SOULAN (ANP) - Ploegleider Grischa Niermann van Visma - Lease a Bike accepteerde na afloop van de veertiende etappe in de Tour de France dat Tadej Pogacar deze dag de betere was. De Sloveen kwam solo aan op Pla d'Adet met 39 seconden voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard. "Volgens mij had Jonas een goede dag, maar er was iemand anders beter. Dat is de simpele conclusie."

Niermann zei dat hij een goede Vingegaard had gezien. "Pogacar was echter beter vandaag. Dat moeten we accepteren en we moeten ook het tijdverlies accepteren. Maar er zijn nog steeds zeven etappes te gaan. We gaan nog niet naar huis vanavond", klonk de Duitse ploegleider strijdvaardig. "De conclusie is dat we een geweldig goede Pogacar zien en dat het heel lastig wordt om hem te verslaan."

Waar de ploeg in de eerste week toegaf dat ze rekening hielden met tijdverlies van de Deen, die pas zijn eerste koers rijdt na de zware valpartij in de Ronde van Baskenland in april, hadden ze die voor deze rit niet ingecalculeerd. "We hadden gehoopt dat Jonas meekon of met minder achterstand binnenkwam. Dus er is teleurstelling dat we niet hebben gewonnen en tijd hebben verloren. Maar als ik naar Jonas kijk, die zegt dat hij een goed gevoel had, mogen we eigenlijk niet teleurgesteld zijn."