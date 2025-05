Turkije stelt overleg tussen Zelensky, Poetin en Trump voor

ISTANBUL (ANP/RTR) - Turkije is bereid een ontmoeting tussen de presidenten van Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten te organiseren, zegt minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan. Volodymyr Zelensky, Vladimir Poetin en Donald Trump zouden dan na een volgende gespreksronde in Istanbul kunnen samenkomen.

Turkije was eerder deze maand gastheer bij de eerste directe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in zo'n drie jaar. Zelensky had toen al met Poetin om de tafel willen gaan, maar die sloeg de uitnodiging toen af. Wel spraken de delegaties over een mogelijke toekomstige ontmoeting tussen die twee.

Trump suggereerde destijds al dat hij misschien ook wel wilde aanschuiven bij de onderhandelingen, maar omdat Poetin niet kwam opdagen sloeg de Amerikaanse president die reis ook over.

Rusland heeft voorgesteld om komende maandag verder te praten in Istanbul. De Oekraïners willen hun aanwezigheid nog niet bevestigen tot de Russen een document met bestandsvoorwaarden opsturen.