Ryanair doet Maastricht Airport in de ban: 'Een van de duurste vliegvelden van Europa'

Ryanair heeft alle vluchten vanaf de luchthaven van Maastricht vanaf 26 oktober geannuleerd om het besluit van de luchthaven om de kosten aanzienlijk te verhogen. Hierdoor wordt Maastricht een van de duurste luchthavens van Europa, meldde de Ierse budgetmaatschappij donderdag. Door het vertrek van Ryanair blijft Corendon over als enige maatschappij met passagiersvluchten vanaf het Limburgse vliegveld

Commercieel directeur Jason McGuinness van Ryanair spreekt van "buitensporige kostenstijgingen". Ook haalt hij uit naar de sterk stijgende luchtvaartbelastingen in Nederland. Dit gaat volgens hem om bijna 30 euro per passagier, wat zou neerkomen op een stijging van 275 procent sinds 2021.

Maastricht Aachen Airport (MAA), zoals het vliegveld voluit heet, betreurt de stap. "We zijn de afgelopen maanden intensief in overleg geweest met Ryanair over onder welke voorwaarden we de samenwerking konden voortzetten vanaf het winterseizoen 2025/26. Helaas zijn we daar niet uitgekomen."

Gezonde marge

Volgens een woordvoerster is MAA er veel aan gelegen financieel op eigen benen te kunnen staan. "Ons doel is een break-even-bedrijfsresultaat in 2027. Dat betekent dat we ons richten op activiteiten en contracten (voor vracht én passagiers) die winstgevend zijn en onze kosten kunnen dekken met een gezonde marge."

Dat laatste gold volgens haar niet voor de tarieven die Ryanair wenste te betalen. Maar "dat Nederland een hoge overheidsbelasting op vliegtickets kent, hoger dan omliggende landen, heeft natuurlijk niet meegeholpen in het tot een goed einde brengen van de gesprekken met Ryanair".

Nu vliegt Ryanair vanaf Maastricht nog op bestemmingen in Italië, Kroatië, Portugal en Spanje. Volgens de maatschappij komt het besluit de vluchten te schrappen neer op een verlies van 150.000 stoelen per jaar en het verdwijnen van vijf directe verbindingen.

Capaciteit

Die capaciteit wil Ryanair verhuizen naar andere landen zoals Zweden, Italië en Polen. Die zouden de luchthavenkosten juist verlagen en luchtvaartbelastingen afschaffen om het vliegverkeer te stimuleren.

Wat de stap betekent voor de toekomst van MAA is onduidelijk. Ryanair wees er ook op dat MAA er niet goed in is geslaagd om het vliegverkeer na de coronapandemie te herstellen. Het vliegveld zelf blijft "ervan overtuigd dat er voor luchtvaartmaatschappijen op MAA interessante mogelijkheden liggen en een goede business is op te bouwen".

De gemeente Maastricht kon niet direct reageren. De provincie Limburg was niet bereikbaar voor commentaar.