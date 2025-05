Groot protest in Bulgarije tegen invoering euro

SOFIA (ANP/BLOOMBERG) - In Bulgarije is zaterdag massaal geprotesteerd tegen de invoering van de euro in het Zuidoost-Europese land. Duizenden mensen gingen de straat op in tientallen steden, terwijl de autoriteiten zich voorbereiden op de overstap naar de Europese munt begin volgend jaar.

De protesten werden gesteund door de extreemrechtse partij Revival. Demonstranten blokkeerden in de hoofdstad Sofia korte tijd belangrijke kruispunten. De politie had delen van het stadscentrum afgesloten om de veiligheid te waarborgen. Mensen zwaaiden met Bulgaarse vlaggen en toonden leuzen zoals "We beschermen de Bulgaarse lev".

Bulgaren betalen nu nog met hun eigen nationale munt, de lev. Maar op 4 juni wordt een oordeel over toetreding tot de eurogroep verwacht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie. Als deze twee instellingen het verzoek steunen, kan Bulgarije al volgende maand de goedkeuring krijgen van de lidstaten om het 21e lid van de eurozone te worden.