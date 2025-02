Twee Israëlische gijzelaars vrijgelaten in Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - Militante Palestijnen hebben in de Gazastrook twee Israëlische gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Later op de dag moeten nog vier gijzelaars vrijkomen. Israël laat als tegenprestatie naar verwachting meer dan zeshonderd Palestijnse gedetineerden vrij.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat zaterdag drie gijzelaars vrij zouden komen. Hamas verhoogde dat later naar zes. Het is naar verwachting de laatste groep levende gijzelaars die wordt vrijgelaten tijdens de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas.

In de Gazastrook zitten nog tientallen gijzelaars vast. Palestijnse groepen als Hamas en Islamitische Jihad ontvoerden ongeveer 250 mensen toen ze op 7 oktober 2023 een bloedige aanval uitvoerden op Israël.