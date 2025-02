Derk Bolt: aan mij heeft het niet gelegen

elevisiemaker Derk Bolt vindt de kwestie rond het programma Spoorloos "een zaak van KRO-NCRV". Dat laat de oud-presentator, die vorig jaar na dertig jaar stopte bij het programma, weten aan Shownieuws. "Sandra Hilster is hier als mediadirecteur verantwoordelijk voor."

De KRO-NCRV maakte vrijdag bekend per direct te stoppen met Spoorloos. Het programma raakte de afgelopen tijd in opspraak toen bekend werd dat een aantal deelnemers aan de verkeerde biologische families was gekoppeld.

Volgens Bolt is Hilster "leidend geweest bij de omgang met de gedupeerden van de mismatches en heeft daarin de beslissingen genomen". Bolt benadrukt dat hij nooit betrokken is geweest "bij de totstandkoming van de onderwerpen in Spoorloos die hen betreffen".

Steun

Bolt was in de desbetreffende periode naar eigen zeggen niet de presentator, niet de eindredacteur en ook geen redacteur bij het programma. "Desalniettemin steun ik mijn collega's en oud-collega's die mijns inziens altijd hard hebben gewerkt voor zoekers en gevondenen. Ze hebben hun ziel en zaligheid in Spoorloos gelegd en verdienen deze erfenis niet."

De omroep blijft met oud-deelnemers in gesprek "over hoe we hen kunnen bijstaan op emotioneel en financieel vlak". Volgens Hilster is de KRO-NCRV met een aantal van hen "al op een prettige manier tot overeenstemming gekomen".