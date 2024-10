Uitstel uitspraak liquidatieproces Eris door gekraakte telefoons

SCHIPHOL (ANP) - De uitspraak in hoger beroep in het omvangrijke liquidatieproces Eris wordt uitgesteld, omdat specialisten recentelijk communicatie leesbaar hebben gemaakt uit gekraakte telefoons van een van de verdachten, Gwensly G. (40). Het gerechtshof zou volgens de planning op 5 december uitspraak doen, maar ziet zich door deze ontwikkeling genoodzaakt tot uitstel.

Dit bleek donderdag op een zitting in het proces, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Eris draait in hoofdzaak om vijf liquidaties, waarbij de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh een sleutelrol speelde. Hoofdverdachte in de zaak is Delano R. (54), alias Keylow, gewezen voorman van de club. De rechtbank legde aan vier van de in totaal negentien verdachten een levenslange celstraf op. In hoger beroep is zes keer levenslang geëist.

De twee cryptotelefoons van G. werden in 2018 bij hem in beslag genomen. De inhoud ervan is onlangs leesbaar geworden, aldus het Openbaar Ministerie donderdag op de zitting, en is relevant voor een aantal deeldossiers in de zaak. Het gaat in totaal om ongeveer tweehonderd pagina's tekst.