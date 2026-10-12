Betaal je nu geen cent box 3 -belasting over je spaargeld? Dan is de kans groot dat dat in 2027 verandert. Het kabinet heeft voor het eerst zelf uitgerekend hoeveel mensen er door de lagere vrijstelling bij komen: ongeveer 1,2 miljoen.

Dat cijfer staat in de antwoorden van het kabinet op Kamervragen over het Belastingplan 2027, meldt De Dagelijkse Standaard . Die nieuwe betalers zijn volgens het kabinet gemiddeld zo'n €90 per jaar kwijt.

De grens gaat bijna door de helft

Oorzaak is het plan dat het kabinet op 29 september presenteerde. Daarin zakt het heffingsvrij vermogen van €59.357 per persoon nu naar €30.846 in 2027. Voor fiscale partners daalt de grens van €118.714 naar €61.692. Dat is hetzelfde niveau als in 2020.

Op Prinsjesdag ging het nog de andere kant op. Toen stond in de plannen een kleine verhoging naar €60.098 per persoon, schreef De Dagelijkse Standaard eerder. De verlaging moet in 2027 zo'n €396 miljoen opleveren. Met dat geld wil het kabinet de overstap naar een nieuw box 3-stelsel vanaf 2028 helpen betalen.

Met de 1,2 miljoen nieuwkomers stijgt het totale aantal box 3-betalers volgens De Dagelijkse Standaard naar ongeveer 3,6 miljoen.

Wie nu ruim onder de grens zit, kan er in 2027 zomaar boven uitkomen.

Twee cijfers die door elkaar lopen

Eerder ging een ander cijfer rond: 850.000 extra betalers. Dat getal kwam uit uitgelekte plannen waarover het AD berichtte, schreef De Belegger . Het gaat over het nieuwe stelsel vanaf 2028. Daarin verdwijnt het heffingsvrij vermogen en blijft alleen de eerste €1.000 aan rendement onbelast.

De 1,2 miljoen van het kabinet gaat over 2027, het overgangsjaar waarin de Belastingdienst nog met een fictief rendement rekent. Het zijn dus twee verschillende jaren en twee verschillende regels. Wie de koppen naast elkaar legt, moet dat onderscheid in het achterhoofd houden.

Zo ver kom je boven de grens

Of je gaat betalen, hangt af van wat je op 1 januari 2027 aan spaargeld en beleggingen hebt, min je schulden. De Dagelijkse Standaard rekende een paar huishoudens door:

AOW-paar met €80.000 spaargeld: nu €0 boven de grens, straks €18.308

AOW-paar met €100.000 spaargeld: nu €0 boven de grens, straks €38.308

Alleenstaande AOW'er met €45.000 spaargeld: nu €0 boven de grens, straks €14.154

Alleenstaande AOW'er met €30.000 spaargeld: blijft onder de nieuwe grens

Over het deel boven de grens rekent de Belastingdienst een fictief rendement, en daarover betaal je 36 procent belasting. Voor spaargeld is het voorlopige percentage voor 2027 1,27 procent. Daarmee komt de belasting neer op zo'n 0,46 procent van het bedrag boven de grens. Een stel met samen €80.000 spaargeld betaalt dan ongeveer €84 per jaar, terwijl dat nu nog niets is. Met €150.000 stijgt de rekening van ongeveer €143 naar ongeveer €404.

Heb je ook beleggingen of een tweede huis, dan wordt het duurder. Het kabinet wil het fictieve rendement op overige bezittingen in 2027 met 1,5 procentpunt verhogen, van 6,37 naar 7,87 procent.

Een gemiddelde van €90 klinkt mild, maar voor wie belegt kan het bedrag een veelvoud zijn.

Het bedrag staat nog niet vast

Of de grens van €30.846 echt blijft staan, is nog onzeker. Minister Heinen van Financiën kreeg in de Tweede Kamer forse kritiek op het plan en zei daarna open te staan voor een andere ondergrens. Een nieuw bedrag noemde hij niet. Op 5 oktober zei hij in de Eerste Kamer dat de voorgestelde verlaging niet de definitieve grens wordt, meldt Slim met Geld . Senatoren noemden daar ongeveer €50.000 per persoon een redelijke vrijstelling.

Toch ligt het politiek niet zo simpel. Volgens Revosave haalde de Tweede Kamer moties binnen om de vrijstelling vanaf 2028 te verhogen en met een pakket te komen dat kleine spaarders ontziet. Een motie om juist de verlaging in 2027 te herzien, werd verworpen. Het kabinet schreef op 9 oktober dat het de Kamer uiterlijk 2 november laat weten wat er aan het voorstel verandert.

Daarna moet het nog door de Eerste Kamer. De aanpassing van de wet, een zogeheten novelle, moet daar vóór 31 december 2026 zijn aangenomen.

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Onthoud dat 1 januari 2027 de peildatum is: daar telt je vermogen

Verplaats nog niets in paniek: de grens kan rond 2 november nog veranderen

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Over 2026 verandert er niets. Dan geldt gewoon de grens van €59.357 per persoon. Pas na 2 november wordt duidelijk of de 1,2 miljoen nieuwe betalers ook echt een blauwe envelop krijgen, of dat het er door een hogere grens minder worden.