Vance dringt aan op ruil grondgebied bij vredesakkoord Oekraïne

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance roept op tot de snelle totstandkoming van een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland. De landen moeten het volgens hem eens worden over de uitwisseling van grondgebied als ze tot een deal willen komen.

Vance herhaalt de boodschap van president Donald Trump dat de VS zich terugtrekken als bemiddelaar als er niet snel een deal wordt gesloten. "We hebben een zeer expliciet voorstel gedaan aan zowel de Russen als de Oekraïners en het is tijd voor hen om ja te zeggen of anders trekken de VS zich terug uit dit proces", zei hij tijdens een bezoek aan India.

Volgens Vance is het moment aangebroken om "een van de laatste stappen te zetten" in het conflict. Dat zou inhouden dat de vijandelijkheden worden gestaakt en de huidige territoriale verhoudingen worden bevroren. "Natuurlijk betekent dit dat de Oekraïners en de Russen een deel van het grondgebied dat ze nu in handen hebben, zullen moeten opgeven", voegde hij eraan toe.