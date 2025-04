Vance: uitsluiten Le Pen is geen democratie

De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zei donderdag dat de Franse politica Marine Le Pen is veroordeeld voor een "zeer klein" vergrijp en dat het uitsluiten van haar kandidatuur voor een ambt "geen democratie" is.

"Ze proberen haar in de gevangenis te gooien en haar van het stembiljet te halen", zei Vance in een interview met de Amerikaanse televisiezender Newsmax. "Kijk, dat is geen democratie." Hij zei dat Le Pen "in sommige peilingen aan kop lag" voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027 en is veroordeeld voor een "ongelooflijk kleine aanklacht" die volgens Vance niet Le Pen zelf betrof, maar haar personeel.

Le Pen werd maandag veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld en mag vijf jaar lang niet meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. Trump noemde die verkiezingsuitsluiting eerder deze week een "heel belangrijke zaak". Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitsluiting van Le Pen maandag al "zorgwekkend".