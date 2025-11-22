ECONOMIE
VERBETERING: Natuurijsbaan in Winterswijk geopend

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 9:45
anp221125055 1
WINTERSWIJK (ANP) - In Winterswijk is zaterdagochtend de natuurijsbaan om 08.15 uur geopend voor schaatsliefhebbers. De Winterswijkse IJsvereniging heeft de 400-meterbaan recent wit gemaakt en dat heeft bijgedragen aan de eerste opening van het seizoen.
Eind september heeft de baan een witte toplaag gekregen. Daardoor heeft de straling van de zon minder effect op de baan, waardoor die eerder afkoelt. Dan kan vroeger begonnen worden met sproeien en kan er een significant dikkere ijslaag ontstaan, valt te lezen op de site van de vereniging. "Terwijl de ijslaag ook nog eens aanzienlijk langer vastgehouden kan worden."
IJsmeester Hendrik van Prooije zegt zaterdag tegen Hart van Nederland dat het ijs 5 millimeter dik is, hoewel de temperatuur net boven 0 graden is. "Het wonderlijke is dat het de hele nacht eigenlijk niet gevroren heeft." Maar doordat het vrijdag licht vroor, is de witte baan nauwelijks opgewarmd en kon er in de nacht een laagje ijs ontstaan. Van Prooije hoopt dat schaatsers tot het einde van de ochtend rondjes kunnen maken.
