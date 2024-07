Verdacht voorwerp op pand aan Haags plein blijkt explosief

DEN HAAG (ANP) - Het voorwerp dat zaterdagochtend werd aangetroffen op het rolluik van een pand aan het Soestdijkseplein in Den Haag blijkt explosief materiaal te bevatten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld, meldt de Haagse politie.

Die sloot een groot deel van het Soestdijkseplein bij het Zuiderpark af om het verdachte pakketje dat rond 10.15 uur werd gemeld. Zodra het politieonderzoek is afgerond kan het plein, dat geldt als een belangrijke schakel in het Haagse wegennet, weer worden vrijgegeven, aldus de politie.

Het explosief was bevestigd op het luik van een café dat momenteel gesloten is. Het bedrijfspand was vorig jaar doelwit van brandstichting.