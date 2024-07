Favoriete Swiatek met de nodige moeite verder onder gesloten dak

PARIJS (ANP) - Tennisster Iga Swiatek heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van het olympisch tennistoernooi. De Poolse topfavoriete was met 6-2 7-5 te sterk voor Irina-Camelia Begu uit Roemenië.

In de tweede set maakte Swiatek een 5-3-achterstand ongedaan. Ze benutte haar eerste wedstrijdpunt na een dubbele fout van Begu, de nummer 136 van de wereld. Swiatek voert de mondiale ranglijst aan.

Swiatek wordt gezien als de favoriete voor goud. Ze is al enige tijd een klasse apart op gravel. In juni won ze ook overtuigend Roland Garros.

Het duel werd gespeeld onder het gesloten dak van het Court Philippe Chatrier. Het is al de hele dag druilerig in Parijs en daarom zijn de tenniswedstrijden op de buitenbanen uitgesteld. Voor 15.00 uur wordt er niet gespeeld.