Verkenner adviseert coalitie PRO en D66 in Amsterdam

PRO Amsterdam en D66 moeten zo snel mogelijk beginnen met onderhandelingen voor een coalitie voor het Amsterdamse stadsbestuur. Dat adviseert verkenner Hendrik Jan Biemond maandag in een verslag van de twee gespreksrondes die hij vorige week met verschillende partijen heeft gevoerd.

De huidige coalitie van PvdA, D66 en GroenLinks won bij de gemeenteraadsverkiezingen een zetel. PvdA en GroenLinks kondigden op 27 maart aan verder te gaan als Progressief Nederland, kortweg PRO. In de hoofdstad wordt de partij voortaan PRO Amsterdam genoemd. Ook de VVD won bij de verkiezingen een zetel. "Uit de verkiezingsuitslag wordt dus zowel een wens tot consolidatie als een wens tot verbreding afgelezen", aldus Biemond.

De nieuwe gezamenlijke fractie van PRO Amsterdam bezet met 17 zetels meer dan een derde van de gemeenteraad. Een coalitie zonder PRO Amsterdam is daarmee volgens de verkenner "ondenkbaar". Het nieuwe stadsbestuur moet zich, zo bleek tijdens de gesprekken, richten op de "uitdagingen" van de stad, zoals betaalbaarheid. Dat vraagt volgens de partijen om "een pragmatische aanpak", zonder "al te veel ideologische politieke discussies".

Overeenkomsten

Volgens Biemond zijn er verschillen tussen partijen, maar lijken die "niet onoverbrugbaar". Omdat PRO Amsterdam veel overeenkomsten met het verkiezingsprogramma van D66 ziet en vanwege de eerdere samenwerking met die partij, heeft een nieuwe coalitie met die partijen de voorkeur. Biemond noemt "als doel" om voor de zomer een coalitieakkoord te presenteren.

De opkomst was met 47,1 procent iets hoger dan in 2022 in de hoofdstad. "Misschien moeten we beginnen met het op orde brengen van de basis van de gemeentelijke taken in de wijken met de laagste opkomst", zo schrijft de verkenner.