41-jarige tbs'er spoorloos na ontsnapping Groningen

GRONINGEN (ANP) - De politie is op zoek naar een ontsnapte tbs'er. De 41-jarige man is ontsnapt aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Hij is in 2011 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven, meldt de politie. Hij zat vast in het forensisch-psychiatrisch centrum Mesdag in Groningen.

De man heeft maandagochtend iets na 11.00 uur gepind in het Groningse Hoogezand. Sindsdien is hij spoorloos. De politie roept mensen die hem zien op om 112 te bellen.