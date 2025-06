Vier verdachten aangehouden voor bekladden Maersk in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Vier mensen zijn aangehouden voor het bekladden en vernielen van het kantoor van Maersk aan de Boompjes in Rotterdam. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen, zegt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Op de ruiten zit rode verf en er staat onder meer 'genocide collaborateur'.

Volgens de politie zijn meer dan twintig ruiten ingeslagen. Agenten gingen om 03.30 uur af op een melding. Of de vier aangehouden verdachten betrokken zijn bij een actiegroep is nog onduidelijk. Eerder riep actiegroep Geef Tegengas op tot protest tegen Maersk. De containerrederij verscheept volgens Palestinian Youth Movement F-35-onderdelen naar Israël. Daarmee is Rotterdam een "cruciaal knooppunt geworden" voor wapenonderdelen naar Israël.

Maandagochtend om 07.00 uur is ook de ZARA beklad op de Coolsingel in Rotterdam. Op de gevel staat 'stop the genocide'. Een woordvoerder van de politie zegt nog uit te zoeken of er een verband is tussen de twee vernielingen. Wel is een andere kleur verf gebruikt.