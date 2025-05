VK schort onderhandelingen over handelsdeal met Israël op om Gaza

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk stopt voorlopig met onderhandelingen over een handelsakkoord met Israël en ontbiedt de ambassadeur. De regering is boos over de intensere militaire aanvallen en het tegenhouden van hulpgoederen in Gaza, zei minister David Lammy van Buitenlandse Zaken in het parlement.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het recht van Israël om zichzelf te verdedigen altijd gesteund na de aanvallen van 7 oktober 2023, zei minister Lammy. Ook riep hij Hamas opnieuw op om de gijzelaars die nog worden vastgehouden onmiddellijk vrij te laten. Toch vindt hij dat de Israëlische militaire reactie veel te ver gaat, en bovendien niet helpt.

De Britse regering heeft de Israëlische ambassadeur ontboden om te laten weten dat Londen eist dat de blokkade van hulpgoederen wordt opgeheven en het recente militaire offensief in Gaza wordt gestaakt. Gebeurt dat niet, dan volgen volgens Lammy meer maatregelen.