Drie boeren uit Boer Zoekt Vrouw overtreden de wet door de manier waarop ze kalfjes houden

Jan, Martijn en Julius, drie boeren uit het huidige seizoen van Boer Zoekt Vrouw isoleren hun kalfjes en dat is tegen de wet. Wakker Dier wil dat de NVWA ingrijpt.

"Deze boeren zijn helaas geen uitzondering”, stelt Leonie Vestering van Wakker Dier bij AD.nl. "De NVWA kijkt nog te vaak weg van dit dierenleed, zelfs nu het in de schijnwerpers staat. En de kalfjes zijn de dupe. Daarom blijven wij aandringen op handhaving.”

Kalfjes moeten elkaar kunnen zien en aanraken volgens de wet. Dat is bij de drie boeren niet het geval, zo is duidelijk in de tv-reeks te zien. De boeren zouden daarvoor een boete moeten krijgen, stelt Wakker Dier.

"Sociaal contact is een essentiële behoefte van jonge kalveren en isolatie heeft veel nadelige gevolgen voor hun welzijn", zegt de dierenrechtenorganisatie.

"Als bekende boeren ongestraft kalfjes isoleren, dan legitimeert de NVWA dierenleed op nationale televisie”, aldus Vestering. "Kalfjes horen bescherming te krijgen, niet een bureaucratische doofpot.”

Elk jaar opnieuw worden 1,5 miljoen kalfjes bij hun moeder weggehaald en in kleine hokjes gezet. "Dat het onthouden van deze basisbehoefte doodnormaal op televisie wordt getoond, laat zien hoe gangbaar deze illegale praktijk is", stelt Vestering.