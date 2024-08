Vlaamse journalisten veroordelen bedreigingen na stuk Brusselmans

BRUSSEL (ANP) - De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) veroordeelt de doodsbedreigingen aan het adres van Humo-adjunct-hoofdredacteur Matthias Vanderaspoilden en zijn peuter. Vanderaspoilden is naar de politie gestapt omdat hij en zijn gezin met de dood zijn bedreigd na de omstreden column van Herman Brusselmans in zijn blad.

De VVJ laat nu weten dat de doodsbedreigingen niet door de beugel kunnen, net als "een mogelijke klacht tegen uitgever DPG Media als gevolg van de satirische Humo-column van Herman Brusselmans". De organisatie vindt een debat "over de contouren van de vrijheid van meningsuiting" legitiem, maar toch zijn er spelregels. "Gebruik objectieve argumenten, vermijd subjectieve aanvallen. Geen enkele publicatie rechtvaardigt doodsbedreigingen, al zeker niet ten aanzien van een kind wiens vader toevallig journalist is."

Vanderaspoilden kreeg de doodsbedreiging via zijn persoonlijke Instagramaccount. "We komen voor jou en je kind, Matthias. Helemaal in de stijl van Inglourious Basterds. Jij, Brusselmans en iedereen waar je om geeft moet oppassen. De Joden zijn overal, nazituig", luidt de in het Engels geschreven boodschap.

Brusselmans schreef een column waarin hij het lijden van de bevolking in de Gazastrook benoemde. De schrijver stelde dat het beeld van een schreeuwend Palestijns jongetje om zijn onder het puin liggende moeder hem zo woedend maakt dat hij "iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen".