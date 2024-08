Krant: Universal stelt voorwaarden voor grootste pretpark Europa

LONDEN (ANP) - Universal Destinations & Experiences, het attractieparkbedrijf van het Amerikaanse mediaconcern Comcast, praat met de Britse overheid over mogelijke belastingkorting en andere voordelige regelingen. Zakenkrant Financial Times stelt op basis van ingewijden dat het concern die zaken als voorwaarde stelt voor het openen van een nieuw Universal-park in het Britse Bedfordshire.

Universal, bekend van parkattracties met Harry Potter, Super Mario, Shrek en Jurassic Park, heeft al een stuk grond van ongeveer 500 hectare verworven. Daar willen de Amerikanen het grootste attractiepark van Europa neerzetten, vergelijkbaar met de Amerikaanse locaties van het bedrijf in Orlando en Hollywood.

Maar volgens de bronnen heeft Universal nog altijd geen definitieve knoop doorgehakt. Het besluit zou deels afhangen van de gesprekken met de overheid over mogelijke regelingen. Om wat voor bedragen het gaat, is niet duidelijk. De ingewijden waarschuwen dat Comcast nog andere locaties in Europa of elders in de wereld zou kunnen verkennen.