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VN-chef over AI: ontwikkeling sneller dan we kunnen bijhouden

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 10:26
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GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - VN-topman António Guterres heeft gewaarschuwd voor de snelle ontwikkeling van AI. Kunstmatige intelligentie wordt volgens hem sneller ingezet dan mensen kunnen bijhouden. Hij pleit daarom voor internationale regels om potentiële risico's te beperken.
Hij wees op de grote invloed die AI kan hebben, bijvoorbeeld op de economie en verkiezingen. De secretaris-generaal uitte zijn zorgen over onder meer de groeiende neiging van gebruikers om belangrijke taken aan AI over te laten en blind te varen op de resultaten. AI heeft volgens hem kaders nodig. "Als AI krachtig moet zijn, moet het ook gereguleerd worden."
Guterres deed zijn uitspraken bij de eerste Global Dialogue on AI Governance, die overheden, techbedrijven, wetenschappers en het maatschappelijk middenveld samenbrengt. Het gaat tijdens de tweedaagse VN-bijeenkomst in Genève over hoe regels kunnen worden opgesteld om potentiële gevaren van AI te beperken en de kansen ervan te benutten.
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