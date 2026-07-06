RIVM-vaccinatiedirecteur: geen plan B voor vaccinaties voorbereid

DEN HAAG (ANP) - Voor het uitvoeren van de coronavaccinaties was geen plan B voorbereid, toen bleek dat de prikken niet door de huisarts gezet konden worden. Dat zei Jaap van Delden, tijdens een deel van de pandemie programmadirecteur vaccinatie voor het RIVM, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Voor de vaccinatiestrategie was volgens Van Delden "op één paard gewed", namelijk door het net als bij de griepprik via de huisarts te laten plaatsvinden. Dat bleek op deze schaal logistiek niet mogelijk, waardoor er laat een "enorme draai" nodig was. "Dat is een zwakte gebleken", aldus de oud-RIVM-vaccinatiedirecteur. De uitvoering kwam uiteindelijk bij de GGD te liggen.

Het meest gebruikte vaccin, dat van Pfizer, moest bij een temperatuur van -70 graden worden opgeslagen en mocht aanvankelijk na ontdooien maar een paar dagen in de koelkast worden bewaard. Dat lukte niet bij huisartsen.

Van Delden geeft toe dat Nederland "later dan landen om ons heen" begonnen is met de vaccinaties. "En dat was denk ik niet zo geweest als wij dit zo hadden voorbereid."