Vrouw uit Alphen waarschijnlijk niet door misdrijf omgekomen

DEN HAAG (ANP) - De 80-jarige Gerda Klapper uit Alphen aan den Rijn is waarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie nadat bekend is geworden dat haar lichaam woensdag in Frankrijk is gevonden. Daar wordt nog altijd "met man en macht" gezocht naar haar 83-jarige echtgenoot Paul.

Het is officieel niet duidelijk waar de vrouw precies is gevonden. Volgens een woordvoerder van Namens de Familie wordt dat op verzoek van de Franse autoriteiten nog geheimgehouden, omdat het onderzoek nog volop gaande is. De Franse krant Le Dauphiné meldde donderdagmiddag op basis van bronnen dat haar lichaam gevonden is in de stad Chaumont, op enkele honderden meters van een witte Peugeot 2008. Dat is het type auto waar het stel in reed en zou betekenen dat ook deze gevonden is.

De twee vertrokken vorige week donderdag naar hun huis in het Franse dorp Planchez, in het departement Nièvre. De plaats Chaumont ligt zo'n twee uur rijden ten noorden van Planchez.

De twee werden voor het laatst gezien toen ze in een restaurant in het Belgische Charleroi aten, bevestigt de woordvoerder van Namens de Familie. Ook is er nog een pinbetaling gedaan in Rethel in de Franse Ardennen en tol afgerekend bij Orange, in het zuidelijke departement Vaucluse.