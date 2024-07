VS geven voor nog eens 225 miljoen dollar wapens aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten geven Oekraïne voor 225 miljoen dollar (207 miljoen euro) extra wapens. Dit is bekendgemaakt in de marge van de NAVO-topconferentie in Washington. Het nieuwe pakket wapens bestaat onder meer uit Javelin-antitankraketten, veel munitie en geavanceerde luchtafweersystemen, inclusief een van het type Patriot en Stinger-luchtafweerraketten.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de VS sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne in 2022 al meer dan 49 miljard euro militaire hulp aan Kyiv gegeven.

Eerder deze week kondigde president Joe Biden aan dat de VS samen met bondgenoten Oekraïne vijf geavanceerde luchtverdedigingssystemen geven, inclusief vier van het type Patriot.